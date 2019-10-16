Екатеринбург, , 18:43 — REGNUM Стадион «Екатеринбург-Арена» будет полностью передан в собственность Свердловской области. Соответствующее поручение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Все объекты стадиона, включая входные группы, коммуникационные и инженерные сети, а также посты охраны и КПП будут переданы в собственность региона до 1 января 2020 года.

Передача будет осуществлена безвозмездно.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидалось, что стадион перейдёт в собственность региона в середине 2019 года. С этим связано то, что у «Арены» до сих пор не убрали временные трибуны.

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