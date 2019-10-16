Найроби, 16 октября 2019, 15:36 — REGNUM Знаменитый кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге вернулся на родину, став первым спортсменом, который пробежал марафон менее чем за два часа. Об этом передает ВВС Africa.
Напомним, 34-летний кенийский бегун преодолел 42,2 км за один час 59 минут 40 секунд на соревнованиях Ineos 1:59 в Вене, Австрия, в субботу, 12 октября.
Кипчоге, который также является чемпионом мира, сравнил это событие с высадкой человека на Луну.
На официальной странице национальной авиакомпании Кении Kenya Airways была опубликована фотография спортсмена на борту рейса компании из Амстердама в Найроби.
Представитель авиакомпании Денис Кашеро сообщил кенийскому телеканалу Citizen TV о том, что спортсмен приземлился в Найроби утром в среду, 16 октября.