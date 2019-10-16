Майами, США, , 14:47 — REGNUM Митинг против проведения гонки «Формулы-1» прошёл в Майами (штат Флорида, США). Об этом сообщает WSVN.

Отмечается, что акции протеста прошли около стадиона Hard Rock Stadium, рядом с которым планируется проведение Гран-при Майами.

Протестующие объяснили свою позицию тем, что проведение гонок негативным образом скажется на экологии и поднимет уровень шума в городе. При этом первоначально мероприятие планировалось проводить в центре города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году пройдёт Гран-при Майами. «Формула-1» достигла принципиального соглашения с властями города о проведении этапа «королевских гонок».

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