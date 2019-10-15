София, , 11:35 — REGNUM Главный арбитр отборочного матча между сборными Болгарии и Англии дважды останавливал встречу из-за расистских выкриков с трибун. Об этом сообщает «Чемпионат».

В первом тайме диктор объявил по стадиону, что игра может быть отменена, если выкрики не прекратятся. Через некоторое время выкрики возобновились, и судья увёл команды с поля.

Отметим, что согласно регламенту УЕФА, в подобных случаях главный арбитр обязан связаться с диктором на стадионе, чтобы тот объявил о недопустимости подобного поведения.

В случае повторного нарушения порядка судья имеет право увести игроков с поля на некоторое время. Если после второго предупреждения расистские выкрики снова продолжатся, то матч должен быть отменён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Болгарии на своём поле потерпела разгромное поражение от сборной Англии со счётом 0:6.

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