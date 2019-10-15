Рейкьявик, 15 октября 2019, 07:04 — REGNUM 14 октября на стадионе «Лаугардалсвеллур» в городе Рейкьявик был разыгран матч 8-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 между национальными сборными Исландии и Андорры. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.
Гол форварда московского ЦСКА Арнора Сигурдссона на 38-й минуте стал для футболиста первым в составе национальной сборной.
Одержав пятую победу и набрав 15 очков, Исландия поднялась на третью позицию в группе H. Андорра с тремя баллами расположилась двумя строчками ниже.
Статистика матча (Исландия/Андорра)
Удары 14/5
Удары в створ ворот 7/2
Владение 65%/35%
Нарушения 13/17
Угловые 8/1
Составы на матч:
Исландия: Хальдерссон, Фьолусон, Паульссон, Сигурдссон, Скуласон, Бьярнасон, Сигурдссон, Сигурдссон, Траустасон, Сигторссон, Финнбогасон.
Запас: Севарссон, Ингасон (↑ 68), Кристинссон, Йонссон, Арнасон, Херманнссон, Трандарсон, Фридьонссон, Кьяртанссон, Халлфредссон (↑ 70), Бедварссон (↑ 64).
Менеджер: Эрик Хамрен.
Андорра: Гомес, Лима, Сан-Николас, Льовера, Родригес, Валес, Ребес, Мартинес, Сервос, Вьейра, Алаэс.
Запас: Гарсия, Фернандес (↑ 60), Феррер, Клементе, Морено, Пирес, Гомес (↑ 87), Реном (↑ 80), Родригес.
Менеджер: Кольдо Альварес.
Желтые карточки: Лима — 65, Паульссон — 80, Ребес — 90.
Не забитые пенальти: Гильфи Сигурдссон — 73.
Голы: Арнор Сигурдссон (Колбейнн Сигторссон) 38 — 1:0, Колбейнн Сигторссон (Рагнар Сигурдссон) 64 — 2:0.