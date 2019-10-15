Рейкьявик, , 07:04 — REGNUM 14 октября на стадионе «Лаугардалсвеллур» в городе Рейкьявик был разыгран матч 8-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 между национальными сборными Исландии и Андорры. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

Гол форварда московского ЦСКА Арнора Сигурдссона на 38-й минуте стал для футболиста первым в составе национальной сборной.

Одержав пятую победу и набрав 15 очков, Исландия поднялась на третью позицию в группе H. Андорра с тремя баллами расположилась двумя строчками ниже.

Статистика матча (Исландия/Андорра)

Удары 14/5

Удары в створ ворот 7/2

Владение 65%/35%

Нарушения 13/17

Угловые 8/1

Составы на матч:

Исландия: Хальдерссон, Фьолусон, Паульссон, Сигурдссон, Скуласон, Бьярнасон, Сигурдссон, Сигурдссон, Траустасон, Сигторссон, Финнбогасон.

Запас: Севарссон, Ингасон (↑ 68), Кристинссон, Йонссон, Арнасон, Херманнссон, Трандарсон, Фридьонссон, Кьяртанссон, Халлфредссон (↑ 70), Бедварссон (↑ 64).

Менеджер: Эрик Хамрен.

Андорра: Гомес, Лима, Сан-Николас, Льовера, Родригес, Валес, Ребес, Мартинес, Сервос, Вьейра, Алаэс.

Запас: Гарсия, Фернандес (↑ 60), Феррер, Клементе, Морено, Пирес, Гомес (↑ 87), Реном (↑ 80), Родригес.

Менеджер: Кольдо Альварес.

Желтые карточки: Лима — 65, Паульссон — 80, Ребес — 90.

Не забитые пенальти: Гильфи Сигурдссон — 73.

Голы: Арнор Сигурдссон (Колбейнн Сигторссон) 38 — 1:0, Колбейнн Сигторссон (Рагнар Сигурдссон) 64 — 2:0.