София, 15 октября 2019, 07:02 — REGNUM 14 октября на стадионе «Васил Левски» в городе София был разыгран матч 8-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 между национальными сборными Болгарии и Англии. Противостояние завершилось со счетом 6:0 в пользу «трех львов».
MVP матча с оценкой 10 стал таранный форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший шестой мяч гостей, отдавший три голевые передачи и выигравший три верховых единоборства. Точность передач футболиста составила 79%. Также в составе Англии выделился Маркус Рашфорд, совершивший пять успешных обводок.
Англия одержала пятую победу в группе A, набрала 15 очков и укрепилась на первой позиции. Болгария с тремя баллами осталась на предпоследнем месте.
Статистика матча (Болгария/Англия)
Удары 4/19
Удары в створ ворот 2/13
Владение 36%/64%
Нарушения 6/9
Угловые 2/2
WhoScored 5.69/7.87
Составы на матч:
Болгария: Илиев, Занев, Пашов, Терзиев, Хаджиев, Костадинов, Сармов, Вандерсон, Попов, Десподов, Иса.
Запас: Иванов, Лозев, Димитров, Славчев, Краев (↑ 46), Михайлов, Недялков, Малинов (↑ 76), Марселиньо, Иванов (↑ 68), Горанов, Караген.
Менеджер: Красимир Балаков.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Чилуэлл, Мингс, Магуайр, Винкс, Хендерсон, Баркли, Стерлинг, Кейн, Рашфорд.
Запас: Александер-Арнольд, Поуп, Кин, Гомес, Райс, Санчо (↑ 73), Томори, Маунт (↑ 72), Уилсон (↑ 76), Хендерсон, Абрахам.
Менеджер: Гарет Саутгейт.
Бригада арбитров: Иван Бебек | Горан Патаки | Боян Зобеница.
Желтые карточки: Хендерсон — 4.
Голы: Маркус Рашфорд (Росс Баркли) 7 — 0:1, Росс Баркли (Рахим Стерлинг) 20 — 0:2, Росс Баркли (Харри Кейн) 32 — 0:3, Рахим Стерлинг (Харри Кейн) 45 — 0:4, Рахим Стерлинг (Харри Кейн) 69 — 0:5, Харри Кейн 85 — 0:6.