София, , 07:02 — REGNUM 14 октября на стадионе «Васил Левски» в городе София был разыгран матч 8-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 между национальными сборными Болгарии и Англии. Противостояние завершилось со счетом 6:0 в пользу «трех львов».

MVP матча с оценкой 10 стал таранный форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший шестой мяч гостей, отдавший три голевые передачи и выигравший три верховых единоборства. Точность передач футболиста составила 79%. Также в составе Англии выделился Маркус Рашфорд, совершивший пять успешных обводок.

Англия одержала пятую победу в группе A, набрала 15 очков и укрепилась на первой позиции. Болгария с тремя баллами осталась на предпоследнем месте.

Статистика матча (Болгария/Англия)

Удары 4/19

Удары в створ ворот 2/13

Владение 36%/64%

Нарушения 6/9

Угловые 2/2

WhoScored 5.69/7.87

Составы на матч:

Болгария: Илиев, Занев, Пашов, Терзиев, Хаджиев, Костадинов, Сармов, Вандерсон, Попов, Десподов, Иса.

Запас: Иванов, Лозев, Димитров, Славчев, Краев (↑ 46), Михайлов, Недялков, Малинов (↑ 76), Марселиньо, Иванов (↑ 68), Горанов, Караген.

Менеджер: Красимир Балаков.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Чилуэлл, Мингс, Магуайр, Винкс, Хендерсон, Баркли, Стерлинг, Кейн, Рашфорд.

Запас: Александер-Арнольд, Поуп, Кин, Гомес, Райс, Санчо (↑ 73), Томори, Маунт (↑ 72), Уилсон (↑ 76), Хендерсон, Абрахам.

Менеджер: Гарет Саутгейт.

Бригада арбитров: Иван Бебек | Горан Патаки | Боян Зобеница.

Желтые карточки: Хендерсон — 4.

Голы: Маркус Рашфорд (Росс Баркли) 7 — 0:1, Росс Баркли (Рахим Стерлинг) 20 — 0:2, Росс Баркли (Харри Кейн) 32 — 0:3, Рахим Стерлинг (Харри Кейн) 45 — 0:4, Рахим Стерлинг (Харри Кейн) 69 — 0:5, Харри Кейн 85 — 0:6.