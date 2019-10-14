Доха, , 13:51 — REGNUM Российский спортсмен Владимир Рянзин завоевал золото на Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар).

Рянзин одержал победу в прыжках с трамплина на лыжах в воду, показав результат 59,9 метра. Второе место занял спортсмен из Белоруссии Степан Шпак, отставший на 0,7 метра. Замкнул тройку представитель Чили Эмиль Риттер (59,1 метра).

Отметим, что это золото стало для сборной России первым на Всемирных пляжных играх.

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