Шэньчжэнь, Китай, 14 октября 2019, 12:29 — REGNUM Украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в Итоговом чемпионате WTA. Об этом сообщается на сайте организации.
Свитолина является действующей чемпионкой турнира. В финале 2018 года она обыграла американскую теннисистку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
Ранее на турнир квалифицировались Эшли Барти (Австралия), Симона Халеп (Румыния), Наоми Осака (Япония), Бьянка Андрееску (Канада), Каролина Плишкова и Петра Квитова (Чехия).
Напомним, Итоговый чемпионат WTA состоится в Шэньчжэне (Китай) с 27 октября по 3 ноября.
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