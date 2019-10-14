Москва, , 10:31 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может провести матч на открытом воздухе в Казахстане. Об этом сообщает портал «Шайба.kz».

По данным издания, КХЛ рассматривает возможность проведения мероприятия в ноябре 2020 года.

Отмечается, что представители КХЛ осмотрели высокогорный спортивный комплекс «Медео» около Алма-Аты. При этом уже получено одобрение от городских властей.

Объект находится на высоте 1691 метр над уровнем моря. Его построили в 1972 году, а в 2010 году была проведена реконструкция к зимним Азиатским играм.