Хельсинки, , 08:30 — REGNUM 13 октября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги финский «Йокерит» принял на своем льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча прошла на «Хартвалл Арена» в столице Финляндии Хельсинки при девяти с лишним тысячах болельщиков.

Одним из главных удивлений за последние пол месяца в мире отечественного хоккея стало возвращение «Йокерита» в стан лидеров. Финский клуб набрал обороты после победы над «Автомобилистом» 28 сентября и с тех пор не проиграл ни одного матча, поднявшись с последних мест турнирной таблицы Западной конференции на почетное шестое. Но клуб не собирается останавливаться на достигнутом. За последние несколько лет «шуты» привыкли заканчивать регулярный сезон в тройке лидеров своей, богатой на сильных соперников, конференции. Поэтому было очевидно, что, даже несмотря на плохой старт чемпионата, команде Лаури Марьямяки будет по силам справиться с трудностями и вернуться на прежний уровень, это было лишь делом времени.

13 октября «Йокерит» одолел в ожесточенной борьбе «Салават Юлаев», взяв до этого реванш у Минского «Динамо». Количество бросков по воротам в графе статистики матча и созданные командами моменты показали зрителю абсолютно равную игру между клубами. Тем не менее, в каждой 20-минутке победитель был свой. Так, в первом периоде вперёд вырвался «Салават», открывший счёт на 15-й минуте встречи. Когда основные силы «Йокерита» были на чужой половине льда, Александр Кудейкин успел перехватить шайбу и вырваться вперёд к воротам соперника, что помогло «юлаевцам» развернуть атаку с численным преимуществом. Сразу три игрока «Салавата» были поставлены против одного защитника «Йокерита». Таким образом, Александр Кудейкин, разыграв шайбу с партнером, отправил ее в сетку ворот Яниса Калныньша — 1:0.

Во втором периоде преимуществом в счете ненадолго успел овладеть «Йокерит». Подопечные Лаури Марьямяки в период с 14-й по 16-ю минуту тайма успели заколотить две шайбы в ворота финского вратаря «Салавата» Юхи Метсолы. Сперва, успевший вовремя подключиться к атаке Микко Лехтонен зрелищно забросил шайбу в дальний угол — 1:1. Вскоре после этого удаление в штрафной бокс заработал нападающий «юлаевцев» Александр Бурмистров, оставив свою команду в численном меньшинстве на две минуты. Но Бурмистрову было суждено выйти из штрафного бокса намного раньше, чем показывалось на табло. Брайан О’Нейлл реализовал большинство «Йокерита» через 48 секунд после его назначения. Американец замкнул пристрельную передачу Петри Контиолы на «пятаке» — 2:1. Однако превосходство «Йокерита» в счете на табло оказалось не долгим. «Салавату» понадобилось меньше минуты, чтобы сравнять его. Пётр Хохряков реализовал передачу Линуса Умарка с выгодной позиции напротив ворот — 2:2.

В третьем периоде команды устроили голевое затишье, что при равном счете на табло перенесло игру в дополнительные пять минут. Но и в напряжённом овертайме победитель не был определён, только лишь серия послематчевых буллитов помогла это сделать. Командам понадобилось по девять штрафных бросков, чтобы закончить игру. Микко Лехтонен успешно реализовал свою попытку, принеся победу «Йокериту».

На данный момент финский клуб идёт шестым в рамках турнирной таблицы Западной конференции. В своём активе, во многом благодаря шестиматчевой победной серии, «Йокерит» имеет 19 очков, опережая ближайших соперников на один балл.