Хиросима, Япония, , 08:17 — REGNUM Мужская сборная России по волейболу проиграла команде США на Кубке мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 0:3 (23:25, 11:25, 16:25).

Российские волейболисты уступили соперникам во всех трёх партиях. Особенно провальным получился второй сет, в котором сборная России набрала лишь 11 очков.

На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши, Японии, Аргентины и США. Сборная России находится на восьмом месте в турнирной таблице.

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