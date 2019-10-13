Улан-Удэ, , 12:51 — REGNUM Вторая золотая медаль чемпионата мира по боксу среди женщин в копилке сборной России. В финальном поединке Лилия Аетбаева в весовой категории до 51 кг оказалась сильнее соперницы из Турции Бусеназ Чакироглу.

По итогам упорного боя, четверо судей отдали победу россиянке, и лишь один — турецкой спортсменке.

Как сообщало ИА REGNUM, первое золото России принесла сегодня Екатерина Пальцева, которая в финале весовой категории до 48 кг победила представительницу Индии.

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