Улан-Удэ, 13 октября 2019, 12:33 — REGNUM Екатерина Пальцева стала чемпионкой мира по боксу среди женщин в весовой категории до 48 кг. В финале она одержала верх над Манджу Рани из Индии.

Екатерина Пальцева стала чемпионкой мира по боксу среди женщин
Екатерина Пальцева стала чемпионкой мира по боксу среди женщин
Федерация бокса России rusboxing.ru

По итогам упорного поединка судьи раздельным решением (4:1) отдали победу российской спортсменке. При этом она осталась не совсем довольна своим выступлением в решающем бою.«Мне хотелось показать более красивый бокс в финале. Но и соперница была непростой, с ней я ни разу не встречалась ранее. Признаюсь, что на финал было тяжелее настроиться больше психологически, чем физически. Ведь это был последний шаг к золоту. А физическое состояние не подводит, до турнира была заложена хорошая база», — передают слова россиянка в Федерации бокса России.

Тем не менее, Екатерина Пальцева таким образом принесла первое золото в копилку сборной России на чемпионате, который проходит в Улан-Удэ.

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