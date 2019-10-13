Сараево, , 07:58 — REGNUM 12 октября в Зенице на стадионе «Билино Поле» был разыгран матч 7-го тура группы J квалификаций на Чемпионат Европы-2020 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Финляндии. Противостояние завершилось крупной победой боснийцев со счетом 4:1.

Финляндия потерпела третье поражение в турнире и осталась на второй позиции с 12-ю очками. Босния и Герцеговина, набрав 10 очков, поднялась на третье место.

Статистика матча (Босния и Герцеговина/Финляндия)

Удары 16/3

Удары в створ 8/2

Процент владения 58%/42%

Поданные угловые 7/2

Нарушения 20/16

Составы команд на матч:

Босния и Герцеговина: Шехич, Бичакчич, Квржич, Колашинац, Ковачевич, Пьянич, Цимирот, Сарич, Вишча, Ходжич, Гояк.

Запас: Бурич, Сивик, Хотич, Бешич, Дулевич, Шунич, Байич, Зуканович, Крунич (↑ 76), Хаврович (↑ 18), Пирич, Яяло (↑ 71).

Главный тренер: Роберт Просинечки.

Финляндия: Градецки, Араюури, Тойвио, Уронен, Камара, Райтала, Тоуминен, Лод, Сойри, Спарв, Пукки.

Запас: Гранлунд, Вайсанен, Йенсен, Шюллер, Йоронен, Вяйсянен (↑ 31), Пиринен, Скрабб, Кауко (↑ 71), Похьянпало (↑ 46), Форселл, Яаккола.

Главный тренер: Маркку Канерва.

Желтые карточки: Уронен — 51, Райтала — 53, Ходжич — 74, Яяло — 84, Пукки — 88.

Забитые мячи: Изет Хайрович (Зоран Квржич) 29 — 1:0, Миралем Пьянич (пенальти) 37 — 2:0, Миралем Пьянич (Гойко Цимирот) 58 — 3:0, Армин Ходжич 73 — 4:0, Йоэл Похьянпало 79 — 4:1.