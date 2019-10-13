Бухарест, , 07:57 — REGNUM 12 октября в Торсхавне на стадионе «Торсволлур» был разыгран матч 7-го тура группы F квалификаций на Чемпионат Европы-2020 между национальными сборными Фарерских островов и Румынии. Противостояние завершилось уверенной победой гостей со счетом 0:3.

Гол форварда «Рединга» Георге Пушкаша на 74-й минуте стал для футболиста 5-м в составе сборной на этом турнире.

Румыния одержала четвертую победу в турнире, набрала 13 очков и поднялась на вторую позицию в группе, обойдя шведов. Фареры без очков остались на последнем месте.

Статистика матча (Фареры/Румыния)

Удары 3/19

Удары в створ 2/10

Процент владения 41%/59%

Поданные угловые 3/3

Нарушения 13/10

Составы команд на матч:

Фареры: Нильсен, Грегерсен, Ватнсдал, Балдвинссон, Давидсен, Ханссон, Ольсен, Соренсен, Ватнхамар, Ольсен, Бьярталуйд.

Запас: Эглиссон, Бартальсстову, Гестссон, Эдмундссон (↑ 75), Эриксен (↑ 71), Нильсен (↑ 77), Фредериксберг, Юстинуссен, Йонссон, Дениелсен, Йоханнесен, Йонсен.

Главный тренер: Ларс Ольсен.

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Неделчару, Кирикеш, Банку, Коман, Станчу, Хаджи, Антон, Пушкаш, Андоне.

Запас: Раду, Тошка, Рус (↑ 38), Кесеру (↑ 65), Могос, Ницэ, Дяк, Марин, Бордеяну, Митрицэ (↑ 69), Нистор, Чикылдэу.

Главный тренер: Космин Контра.

Желтые карточки: Ионуц Неделчару — 18, Брандур Ольсен — 45, Халлур Ханссон — 46, Гилли Соренсен — 71, Паул Антон — 76, Никушор Банку — 80, Эли Нильсен — 83.

Забитые мячи: Георге Пушкаш (Николае Станчу) 74 — 0:1, Александур Митрицэ 83 — 0:2, Клаудиу Кесеру (Александур Митрицэ) 90 — 0:3.