Бухарест, 13 октября 2019, 07:57 — REGNUM 12 октября в Торсхавне на стадионе «Торсволлур» был разыгран матч 7-го тура группы F квалификаций на Чемпионат Европы-2020 между национальными сборными Фарерских островов и Румынии. Противостояние завершилось уверенной победой гостей со счетом 0:3.
Гол форварда «Рединга» Георге Пушкаша на 74-й минуте стал для футболиста 5-м в составе сборной на этом турнире.
Румыния одержала четвертую победу в турнире, набрала 13 очков и поднялась на вторую позицию в группе, обойдя шведов. Фареры без очков остались на последнем месте.
Статистика матча (Фареры/Румыния)
Удары 3/19
Удары в створ 2/10
Процент владения 41%/59%
Поданные угловые 3/3
Нарушения 13/10
Составы команд на матч:
Фареры: Нильсен, Грегерсен, Ватнсдал, Балдвинссон, Давидсен, Ханссон, Ольсен, Соренсен, Ватнхамар, Ольсен, Бьярталуйд.
Запас: Эглиссон, Бартальсстову, Гестссон, Эдмундссон (↑ 75), Эриксен (↑ 71), Нильсен (↑ 77), Фредериксберг, Юстинуссен, Йонссон, Дениелсен, Йоханнесен, Йонсен.
Главный тренер: Ларс Ольсен.
Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Неделчару, Кирикеш, Банку, Коман, Станчу, Хаджи, Антон, Пушкаш, Андоне.
Запас: Раду, Тошка, Рус (↑ 38), Кесеру (↑ 65), Могос, Ницэ, Дяк, Марин, Бордеяну, Митрицэ (↑ 69), Нистор, Чикылдэу.
Главный тренер: Космин Контра.
Желтые карточки: Ионуц Неделчару — 18, Брандур Ольсен — 45, Халлур Ханссон — 46, Гилли Соренсен — 71, Паул Антон — 76, Никушор Банку — 80, Эли Нильсен — 83.
Забитые мячи: Георге Пушкаш (Николае Станчу) 74 — 0:1, Александур Митрицэ 83 — 0:2, Клаудиу Кесеру (Александур Митрицэ) 90 — 0:3.