Чикаго, США, , 07:50 — REGNUM Российский боксёр Дмитрий Бивол провел удачную защиту своего титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, победив доминиканского спортсмена Ленина Кастильо в поединке, проходившем в рамках вечера бокса Чикаго.

Бой продлился все заявленные двенадцать раундов. Бивол обладал явным преимуществом и в шестом раунде даже смог отправить своего соперника в нокдаун, однако последний смог восстановиться и продолжить бой. В итоге все судьи единогласно отдали победу российскому боксёру 120:107, 119:108, 119:108.

Отметим, это семнадцатая победа (11 — нокаутом) в активе Дмитрия Бивола при одном поражении. Для Ленина Кастильо это третье поражение при 20 выигрышах (15 — нокаутом) и одной ничьей.