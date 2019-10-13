Монреаль, Канада, , 07:13 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уступил команде «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу) хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей голами отметились словацкий форвард «Монреаля» Томаш Татар (13-я минута), Джонатан Друен (19-я), Филлип Дано (36-я), финский нападающий Арттури Лехконен (48-я), Брендан Галлахер (52-я) и Макс Доми (58-я в пустые ворота).

У их оппонентов голами отличились Брэйден Шэнн (18-я), Самуэль Бле (22-я) и Винс Данн (33-я в меньшинстве).

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко записал на свой счет в игре две результативные передачи, его одноклубник — нападающий Иван Барбашёв, не отметился в матче никакими результативными действиями.

Отметим, это второе в сезоне поражение для «Сент-Луиса» и первая за последние три матча победа для «Монреаля».