Тбилиси, , 18:07 — REGNUM 12 октября в Тбилиси на стадионе клуба «Динамо Тб» «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» был разыгран матч 7-го тура группы D квалификаций на Чемпиона Европы-2020 между национальными сборными Грузии и Ирландии. Противостояние завершилось без забитых мячей.

Ирландия, набрав 12 очков после 6-ти сыгранных матчей, укрепилась на первой позиции в группе. Грузия с 5-ю баллами расположилась на 4-м месте.

Статистика матча (Грузия/Ирландия)

Удары 8/6

Удары в створ 0/3

Процент владения 54%/46%

Поданные угловые 5/3

Нарушения 9/11

Составы команд на матч:

Грузия: Лория, Какабадзе, Кашия, Табидзе, Григалава, Канкава, Казаишвили, Окриашвили, Ананидзе, Китеишвили, Квилитая.

Запас: Хочолава, Кверквелия, Даушвили, Макаридзе, Лобжанидзе (↑ 79), Абурджания (↑ 89), Купатадзе, Шенгелия (↑ 73), Наваловский, Хараишвили, Лобжанидзе.

Главный тренер: Владимир Вайсс.

Ирландия: Рэндолф, Коулман, Даффи, Иган, Доэрти, Уилсан, Хурихан, Хендрик, Макклин, Робинсон, Коллинс.

Запас: О’Хара, Вильямс (↑ 90), Браун (↑ 73), Хоган, Магир, Бирн, Траверс, Коннолли (↑ 78), О’Дауда, Джадж, Каллен, Лонг.

Главный тренер: Мик Маккарти.

Желтые карточки: Гленн Уилан — 65, Гия Григалава — 88.