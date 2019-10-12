Вена, , 12:30 — REGNUM Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге, являющийся олимпийским чемпионом 2016 года, впервые в истории потратил на прохождение марафонской дистанции менее двух часов.

Забег проходил в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge в Вене. 34-летний спортсмен преодолел марафонскую дистанцию за 1 час 59 мину и 40,2 секунды. При этом забег не проходил под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а потому не может быть ратифицирован.

Отметим, официальный рекорд мира по прохождению марафонской дистанции в 42,2 километра составляет 2 часа 1 минуту и 39 секунд. Он также принадлежит Кипчоге и был установлен им в Берлине 16 сентября прошлого года.