Нижний Новгород, , 14:42 — REGNUM Генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки назвала нападающего Сердара Азмуна футболистом сборной России. Об этом сообщается на странице в Twitter журналиста Максима Алланазарова.

Находясь на сцене, Канделаки во время форума «Россия — спортивная держава» высказалась о победе сборной России в матче с Шотландией.

«Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову — тем, кто вчера устроил невероятный праздник!» — сказала Канделаки.

https://twitter.com/KyKyPyKy22/status/1182596140799320064

Напомним, Сердар Азмун является нападающим сборной Ирана по футболу, а также петербургского «Зенита», за который выступает с 2019 года. До этого он играл за «Рубин» и «Ростов».

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