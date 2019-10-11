Москва, , 09:05 — REGNUM Сборная России одержала победу над командой Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Первый тайм прошёл в напряжённой борьбе. Российская команда владела инициативой, однако превратить территориальное преимущество в голы не смогла.

Другая картина наблюдалась во втором тайме. Уже на 57-й минуте капитан российской команды Артём Дзюба в штрафной площади замкнул навес Александра Головина. Спустя три минуты великолепный удар удался Магомеду Оздоеву, который пушечным выстрелом отправил мяч в угол ворот шотландского вратаря Дэвида Маршалла.

На 70-й минуте вновь отличился Дзюба, оформив дубль. Он сумел выиграть верховую борьбу у двух шотландских защитников и отправить мяч в сетку. А в концовке матча сборной России удалась красивая комбинационная атака, в которой Дзюба отдал голевой пас на Головина.

На сегодняшний день сборная России занимает второе место в группе I, в активе команды 18 очков после семи матчей. Лидирует сборная Бельгии с 21 очком. Команда Кипра — третья с 10 очками. Далее идут Казахстан (7 очков), Шотландия (6) и Сан-Марино (0).