Аддис-Абеба, , 09:13 — REGNUM Спортсмены, представляющие национальную сборную команду Эфиопии, заняли первое и второе места в беге на 5000 м среди мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года, который проходит в столице Катара Дохе. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Эфиопский бегун Муктар Эдрис закончил гонку первым с итоговым временем 12 мин 58 с, а Селемон Барега — вторым со временем 12 мин 59 с. Еще один эфиопский спортсмен Теляхун Хайле Бекеле финишировал четвертым со временем 13 мин 02 с.

СМИ, освещавшие забег с международного стадиона Халифы в Дохе, сообщали: «Эфиопские болельщики, которые наконец-то привнесли немного шума на этот стадион, также получают награду, поскольку теперь у них есть медаль за поддержку».

Кроме того, еще один представитель сборной Эфиопии Лелиса Десис выиграл на ЧМ-2019 мужской марафон. Он завершил 18-летнее противостояние, одержав победу в спринтерской борьбе с соотечественником Мосинет Геремеу, чтобы взять наконец взять золото. Лелиса, прошлогодний победитель марафона в Нью-Йорке, стал первым эфиопов, получивший титул лучшего марафонца со времен своего предшественника Гезаханье Абера, прославившегося в 2001 году. Мосинет Геремеу, отставший всего на четыре секунды, взял серебро, а Амос Кипруто из Кении — бронзу.