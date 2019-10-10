Москва, , 23:46 — REGNUM Сборная Российской Федерации по футболу разгромила сборную Шотландии в отборочном матче к Чемпионату Европы — 2020 со счетом 4:0.

Гол! Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Шотландцы ничего не смогли противопоставить сборной России и были разгромлены.

Голы в этом матче забивали: Артем Дзюба — на 57-й и 70-й минуте, Магомед Оздоев — на 60-й минуте, Александр Головин — на 84-й минуте.

Матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве.

Теперь российская сборная должна сыграть против сборной Кипра 13 октября.