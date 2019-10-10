Бишкек, , 21:31 — REGNUM Сборная Киргизии по футболу победила команду Мьянмы со счетом 7:0 на отборочном матче чемпионата мира — 2022 и чемпионата на Кубок Азии — 2023, передает «Kaktus.media».

Читайте также: Футболисты Киргизии победили ливанцев на отборочном матче чемпионата Азии

На турнире отличились Эдгар Бернхардт, забивший два гола, один из которых во время пенальти, и Алимардон Шукуров также дважды поражавший ворота соперников. Еще пять мячей забили Эдгар Бернхардт, Алимардон Шукуров, Гулжигит Алыкулов, Валерий Кичин.

Однако, в итоге два из девяти голов киргизстанцев не засчитали из-за офсайда.

Читайте также: Футболисты Киргизии проиграли первый отборочный матч чемпионата мира — 2022