Москва, , 08:34 — REGNUM Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020. Матч состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники».

В настоящий момент сборная России занимает второе место в группе I, набрав 15 очков после шести туров, и отстаёт от сборной Бельгии на три балла.

На третьем месте идёт Казахстан, набравший семь очков. Столько же у Кипра. Сборная Шотландии отстаёт от них на один балл.

Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией. Это может произойти, если российская команда одержит победу, а в матче сборных Казахстана и Кипра будет зафиксирована ничья.

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