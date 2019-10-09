Шанхай, Китай, 9 октября 2019, 11:57 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем США Тейлором Фритцем во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Хачанов один раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов и ни одного брейка.
В третьем круге турнира Хачанов сыграет с итальянским теннисистом Фабио Фоньини.
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