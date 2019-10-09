Шанхай, Китай, 9 октября 2019, 07:22 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Великобритании Кэмероном Норри во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 54 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:1.
Медведев девять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и ни одного брейка.
В третьем круге турнира Медведев сыграет с канадским теннисистом Вашеком Поспишилом.
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