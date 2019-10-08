Ростов-на-Дону, , 16:10 — REGNUM Атмосферу в футбольном клубе «Ростов» полузащитник Павел Мамаев, подписавший с жёлто-синими двухлетний контракт, назвал семейной.

В беседе с супругой Аланой хавбек рассказал о том, насколько тяжело ему возобновлять тренировочные процесс. Кроме того, Мамаев назвал основную причину выбора в пользу жёлто-синих.

Напомним, ранее наставник «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что ему понятен уровень полузащитника Мамаева.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мастерство не пропьешь» — тренер ФК «Ростов» Карпин о Мамаеве