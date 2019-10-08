Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Ивелин Попов считает, что перерыв в тренировочном процессе негативно скажется на команде.

Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM «Перерыв на сборную, наверное, помешает, и не только «Ростову». Выпадем из ритма на эти десять дней, это большой отрезок. Придется еще тратить время после на то, чтобы войти в строй», — цитирует футболиста пресс-служба жёлто-синих.

Сам хавбек вызван в сборную Болгарии.

Напомним, вызов в национальные сборные получили восемь игроков футбольного клуба «Ростов».

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