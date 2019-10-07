Новосибирск, , 20:59 — REGNUM 7 октября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Сибирь», занимающий на данный момент высокое для себя четвертое место в Восточной конференции, принял на своем льду гостей из столицы команду «Динамо». Встреча прошла на «Сибирь Арена» в Новосибирске.

Встреча не отличилась чем-то особенным, как зачастую бывает в подобных матчах между равными по силам командами. Единственная шайба встречи была заброшена в самом начале первого периода игроками хозяев льда, после чего ни одна, ни другая команда не смогли похвастаться блистательной игрой в атаке.

Да, возможно такой безрезультативный хоккей можно списать на вину безупречной игры голкиперов, и эта версия имеет место быть, но, как показала игра, большинство бросков в створ ворот обеих команд были весьма посредственными и предсказуемыми для их стражей. Только лишь пару моментов у ворот «Динамо» в рамках первых двух периодов могли чем-то запомниться зрителю. Абсолютно рядовой матч Континентальной Хоккейной Лиги. Напомним, Алексей Яковлев, записавший на свой счет победный гол хозяев, забросил свою первую шайбу в этом сезоне на третьей минуте встречи.

На табло еще не успели высветиться полные составы команд, когда 24-летний нападающий «Сибири» выскочил из-под защитников и нанес удачный бросок шайбы по воротам Ивана Бочарова — 1:0.

Таким образом, «Сибирь» заняла четвертую строчку в рамках турнирной таблицы Восточной конференции и вписала в графу «заработанные очки» число 19.