Нур-Султан, , 07:26 — REGNUM 6 октября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал на своём льду Череповецкий «Северсталь». Встреча прошла при шести с половиной тысячах болельщиков на «Барыс Арена» в столице Казахстана Нур-Султан.

«Барыс» одержал легкую и закономерную победу над «Северсталью». Поводов для переживаний со стороны болельщиков казахстанского клуба практически не было, в особенности после того, как в рамках первого периода «Барыс» быстро начал лидировать в счете. За первые две минуты игры хозяева льда, можно сказать, принесли себе победу.

Когда от начала периода прошло чуть более минуты, счет на табло уже был открыт. Канадский нападающий «Барыса» Кёртис Волк порадовал местных болельщиков, забросив неожиданную для голкипера соперников шайбу. В тот период времени «Барыс» активно прессовал своего «черно-желтого» оппонента. Сразу несколькими бросками успели отличиться хозяева перед тем, как забить гол. Канадец отправил шайбу с острейшего угла, что было полной неожиданностью для голкипера — 1:0. В ту же минуту матча «Северсталь» совершил нарушение правил, поплатившись пропущенной шайбой в результате игры в неравных составах. Тангради разобрал шайбу среди кучи защитников, навалившихся на ворота «Северстали», чем помог «Барысу» удвоить своё преимущество в счете — 2:0. Тренерский штаб гостей не стал выжидать полного разгрома и решил сразу поменять голкипера на запасного, но это не помогло.

Во второй трети матча обе команды отличились по разу. Сперва, своё численное преимущество реализовали хозяева льда, благодаря голевому чутью Романа Старченко, который является лучшим бомбардиром команды — 3:0. Ближе к середине периода «черно-желтые» сократили своё отставание до двух шайб. Адам Лишка стал автором единственной заброшенной шайбой «Северстали» в рамках матча — 3:1.

В заключительной стадии игры сразу две шайбы записал на свой счёт главный герой встречи Эрик Тангради, который ранее уже успел отличиться шайбой и голевой передачей. На 17-й минуте периода Тангради оказался в нужное время в нужном месте, добив шайбу после отскока — 4:1. Заключительный гол встречи был забит за 13 секунд до ее окончания. «Барыс» реализовал очередное большинство, благодаря точному броску Тангради, который удачно замкнул передачу Корбана Найта — 5:1.

Таким образом, «Барыс» одержал необходимую победу над «Северсталью», унеся с собой два очка. На данный момент казахстанский клуб занимает четвертое место в рамках Восточно конференции и имеет на своём счету 18 очков за результативность.