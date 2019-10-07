Нью-Йорк, США, 7 октября 2019, 04:21 — REGNUM После победы над Деревянченко, казахстанский боксёр, чемпион IBF и IBO Геннадий Головкин заявил о готовности вновь встретиться на ринге с чемпионом WBA Саулем Альваресом. Об этом сообщает интернет-издание Sport.ru.
«Конечно, хочу провести ещё один бой с Альваресом. Просто позвоните ему, если он скажет да, мы всё сделаем», — сказал боксер.
Головкин и Альварес встречались на ринге уже дважды .
Напомним, после победы над Деревянченко в активе Головкина 40 побед (35 — нокаутом), одна ничья и одно поражение.
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