Токио, , 11:28 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович обыграл австралийца Джона Миллмана в финальном матче теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Токио.

Джокович легко одолел соперника в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. За это время Джокович, являющийся первым в рейтинге АТР, 6 раз подал навылет, ни разу не ошибся при подаче и смог реализовать 3 брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 80-ю строчку рейтинга, один раз подал навылет и также ни разу не ошибся при подаче.

Счёт личных встреч спортсменов стал 3−0 в пользу сербского теннисиста.

Отметим, это четвёртый турнир, выигранный Джоковичем в нынешнем году. За победу он получит $391 тысяч и 500 рейтинговых очков.