Новосибирск, , 09:26 — REGNUM Защитник новосибирского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Самвел Мнацян, страдавший от онкологического заболевания, скончался в возрасте 29 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

«5 октября не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем ФХР выразила свои соболезнования родным, близким, партнёрам хоккеиста и всем, кто его знал.

Ранее 5 октября в СМИ появились сообщения о смерти Мнацяна, у которого в августе 2018 года было диагностировано онкологическое заболевание, однако ХК «Сибирь» опроверг их, сообщив, что игрок находится в тяжелом состоянии.

Отметим, Самвел Мнацян был воспитанником омского хоккея и за свою игровую карьеру выступал в командах «Авангард-2», «Омские ястребы», «Арлан» (Казахстан), «Барыс», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», «Нефтяник» (Альметьевск), «Адмирал» и «Сибирь».