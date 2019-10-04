Лондон, , 08:49 — REGNUM Лондонский «Арсенал» одержал победу над бельгийским «Стандардом» в матче группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Арсенала» дубль оформил нападающий Габриэл Мартинелли. Также голами отметились полузащитники Джозеф Уиллок и Даниэль Себальос.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает первое место в группе F, на счету команды шесть очков после двух туров. «Стандард» с тремя очками идёт на втором месте.

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