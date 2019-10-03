Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера донской команды в столичный «Спартак».

"Многие отправляют Карпина в «Спартак»? Как я ранее говорил, Карпин — главный тренер «Ростова». Но в футболе всё очень быстро меняется, никогда не знаешь, что будет завтра. Загадывать тут — неблагодарное дело. Но Карпин — главный тренер футбольного клуба «Ростов», — сказал Арутюнянц в интервью портал championat.com.

ИА REGNUM напоминает, что 29 сентября было объявлено об уходе с поста главного тренера московской футбольной дружины Олега Кононова. Специалист подал заявление об увольнении в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Сразу после этого ряд СМИ предположил, что главный тренер «Ростова», некогда тренировавший красно-белых, вернётся в «Спартак». Появившиеся слухи в донском клубе не комментируют.

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