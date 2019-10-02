Улан-Удэ, , 11:36 — REGNUM В Бурятии сегодня вечером стартует чемпионат мира по женскому боксу, который впервые пройдёт в столице республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, церемония открытия состоится в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ в 19 часов по местному времени.

По словам главы республики Алексея Цыденова, событие такого масштаба пройдёт в Бурятии и на Дальнем Востоке впервые. В чемпионате принимают участие команды из 53 стран.

«Три спортсменки из Бурятии вошли в сборную России — Кристина Ткачёва, Людмила Воронцова, Наталья Шадрина. Наша землячка Наталья выбрана капитаном национальной команды страны», — написал на своей странице в «Фейсбук» глава.

Церемония будет транслироваться в прямом эфире на центральной площади Советов города, куда Алексей Цыденов и позвал жителей призывом «Все на бокс!».

Напомним, перед началом чемпионата произошёл курьёзный случай. Как сообщало ИА REGNUM, сборная Бурунди прибыла в Улан-Удэ в рубашках и без тёплой одежды. А поскольку погода в республике уже глубоко осенняя, когда нередки минусовые температуры, африканским спортсменкам была выдана тёплая форма сборной Бурятии.

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