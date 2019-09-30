Улан-Удэ, , 11:13 — REGNUM Сборная Бурунди по женскому боксу прибыла на чемпионат мира в Улан-Удэ без тёплой одежды — в рубашках и мастерках. Об этом сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта Бурятии.

Между тем, в столице республики уже установилась минусовая температура. В связи с чем министерство помогло африканским спортсменкам с тёплой одеждой.

«Мы им вручаем форму сборной Республики Бурятия на время чемпионата», — отметили в ведомстве, выразив надежду, что эта форма согреет гостей.

Напомним, чемпионат стартует 3 октября. Как сообщало ИА REGNUM, сборную России возглавит представительница Бурятии Наталья Шадрина, которая выступает в весовой категории до 60 кг.

Читайте также: Бурятская спортсменка станет капитаном сборной России по женскому боксу