Москва, , 07:36 — REGNUM 30 сентября в рамках очередного игрового дня регулярного первенства КХЛ московское «Динамо» на своем льду принимали финский «Йокерит», одну из главных зарубежных команд лиги. Встреча прошла на новой «ВТБ Арена» в Москве. Отметим, что стадион включен в единственный в Европе комплекс, совмещающий полноценный футбольный стадион, хоккейную арену и торговый центр.

Начали хозяева льда активно, по-хозяйски, и очевидное преимущество в первом периоде было за московским «Динамо», которое создало уйму опасных моментов у ворот «Йокерита», но даже агрессивный атакующий хоккей не помог «динамовцам» первыми открыть счет. Несмотря на всю скромность своей игры в первой 20-минутки, именно гостям было суждено отличится первыми. Это произошло под занавес периода. Брайан О’Нейлл воспользовался чуть ли не единственным шансом «Йокерита» и лично организовал зрелищный гол в ворота хозяев. Американец проскользнул по флангу, скрылся за воротами и через мгновение закинул шайбу в сетку ворот, особым образом изогнув клюшку — 1:0.

Второй период был более равным, но моментов для взятия ворот все равно было больше у «Динамо». Этому свидетельствуют несколько ситуаций, где судьбу атаки определить мог лишь вратарь «Йокерита» Янис Калныньш. Латышский голкипер неоднократно спасал свою команду от нападок соперника и самым ярким подобным моментом во второй периоде стала молниеносная атака «динамовцев», когда те были в меньшинстве. Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин вдвоем выкатились на ворота гостей и сделали все правильно, согласно всем установленным правилам в такой ситуации, но точный бросок Яшкина парировал Янис Калныньш, захватив шайбу в ловушку.

В третьем периоде у «Динамо» получилось забросить заслуженную шайбу. Подопечным Владимира Крикунова даже не пришлось особо напрягаться в момент гола, защитник соперника сам предоставил им эту возможность. Защитник «Йокерит» не смог правильно отработать шайбу, фактически передав ее сопернику, который без проблем прокинул шайбу мимо вратаря — 1:1, Андре Петерссон записал на свой счет пятую шайбу в сезоне.

Так как победитель в основное время матча не был определен, согласно регламенту лиги, командам был предоставлен дополнительный период, рассчитанный на пять минут или же до первой заброшенной шайбы.

В овертайме значительно лучше проявил себя «Йокерит», который на удивление московским болельщикам увез с собой два очка. Гостям помогло удаление героя прошлого периода Андре Петерссона, которое предоставило игру в усиленном большинстве. Хенрик Хаапала отправил шайбу между ног вратарю «Динамо», замкнув в одно касание передачу Брайана О’Нейлла — 2:1.

«Йокерит» добыл победные два очка во второй игре к ряду и в третий раз за последние четыре матча. Похоже, финская команда встает с колен и снова готова бороться за право играть среди лучших. «Шуты» поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. На счету зарубежной команды 11 очков за 11 встреч чемпионата.