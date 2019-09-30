Милан, Италия, , 11:33 — REGNUM Главным тренером «Милана» может стать Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, в «Милане» рассматривают возможность увольнения нынешнего наставника команды Марко Джампаоло, который пришёл в команду летом из «Сампдории».

В настоящее время «Милан» после шести туров набрал шесть очков и занимает 12-е место в чемпионате Италии.

Напомним, Аллегри возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 год. Под его руководством команда стала чемпионом Италии в 2011 году и выиграла Суперкубке страны. После этого он возглавлял «Ювентус», с которым пять раз выиграл скудетто.

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