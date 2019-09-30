Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM Представительница Бурятии Наталья Шадрина будет капитан сборной России на чемпионате мира по женскому боксу в Улан-Удэ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Спортсменка выступает в весовой категории до 60 кг. Всего в российскую женскую сборную войдут десять человек.

— Екатерина Пальцева (до 48 кг), — Лилия Аетбаева (до 51 кг), — Карина Тазабекова (до 54 кг), — Людмила Воронцова (до 57), — Наталья Шадрина (до 60 кг), — Екатерина Дынник (до 64 кг), — Саадат Далгатова (до 69 кг), — Галина Головченко (до 75 кг), — Земфира Магомедалиева (до 81 кг), — Кристина Ткачева (свыше 81 кг).

Добавим, что чемпионат мира пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября. Это первые соревнования такого уровня, которые принимает у себя столица Бурятии. На турнире будут разыграны десять комплектов медалей. Как сообщало ИА REGNUM, медали будут квадратные.

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