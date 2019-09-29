Пекин, , 15:10 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу США Бернарду Перу в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Александрова обыграла Перу в трёх сетах со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты. За это время Александрова, являющаяся 39-й ракеткой мира, 7 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта. Её оппонентка, занимающая 81-ю строчку рейтинга WTA, подала навылет 6 раз, 7 раз ошиблась при подаче и реализовала 2 брейка.

Счёт личных встреч спортсменок по итогам матча стал 2−0 в пользу российской теннисистки.

Отметим, соперницей Екатерина Александрова в втором круге турнира WTA в Пекине станет румынская спортсменка Симона Халеп.