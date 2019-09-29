Пекин, , 14:23 — REGNUM Нападающий Данила Карабань из Белоруссии стал игроком пекинской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар». Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба КХЛ.

Также сообщается, что соглашение между 23-летним белорусским хоккеистом и пекинской командой заключено на один сезон и носит двусторонний характер. При этом в мае текущего года игрок подписал пробный контракт с австрийским клубом «Филлах», однако в августе покинул команду.

Отметим, в минувшем сезоне Данила Карабань игра в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Звезда» и в 42 матчах смог набрать 12 (6 шайб + 6 результативных передач) очков. Также сыграл в КХЛ 48 матчей в составе минского «Динамо».