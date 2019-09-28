Ростов-на-Дону, , 20:50 — REGNUM Полузащитник Павел Мамаев усилит состав «Ростова» весной 2020 года. К этому футболист наберёт спортивную форму, считает тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин.

«Павел Мамаев — футболист уровня сборной России. Все, что произошло с ним за последний год, уже в прошлом. Думаю, он за это время многое понял для себя. В «Ростове» он может реанимировать свою карьеру и помочь нам, всё будет зависеть от него самого», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что о переходе Мамаева в «Ростов» стало известно сегодня, 28 сентября. Ранее футболист в течение четырёх лет играл за «Краснодар». С кубанским клубом контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

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