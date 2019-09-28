Ростов-на-Дону, , 19:06 — REGNUM Слухи о том, что Павел Мамаев подпишет контракт с футбольным клубом «Ростов», подтвердились. Пресс-служба жёлто-синих сегодня, 28 сентября, официально объявила о переходе полузащитника.

Павел Мамаев Usfootball.info

«Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним российским полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон», — говорится на сайте команды.

Играть за «Ростов» Мамаев будет под номером 10.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ФК «Краснодар» и Мамаев расторгли контракт. За кубанскую команду футболист выступал четыре года. В составе «Краснодара» хавбек забил 35 мячей в 146 матчах.

После расторжения договора появились слухи, что Мамаев перейдёт в московский «Динамо».

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