Манчестер, Великобритания, , 09:54 — REGNUM Французский хавбек футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ведет переговоры с руководством команды о новом контракте. Об этом 28 сентября сообщает Tuttosport.

Поль Погба (сс) Ardfern

По данным источника, 26-летний футболист намерен по новому контракту стать одним из самых высокооплачиваемых игроков мира с зарплатой £600 тысяч в неделю.

Кроме «МЮ» игроком активно интересуется мадридский «Реал», пытавшийся заполучить его в свой состав минувшим летом, а также туринский «Ювентус».

Отметим, Поль Погба вернулся в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году. В нынешнем сезон сыграл за свою команду в 5 матчах и отметился в них двумя голевыми передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.