Токио, , 08:40 — REGNUM Женская сборная Бразилии по волейболу проиграла команде Южной Кореи в матче Кубка мира (КМ) по волейболу, проходящего в Японии.

Бразильянки уступили кореянкам в четырех сетах со счетом 3:1 (25:23, 18:25, 25:20, 25:21).

Наиболее результативной в составе победительниц стала Ким-Ен Кун, набравшая во встрече 25 очков. У сборной Бразилии самой результативной оказалась Лоренн, которая смогла в матче набрать 23 очка.

Отметим, это четвёртое поражение женской сборной Бразилии в 10 матчах турнира и по его итогам команда с 18 очками занимает четвертую позицию в турнирной таблицы, потеряв шансы догнать женскую сборную России, которая находится на третьем месте с 20 очками.