Санкт-Петербург, , 07:17 — REGNUM 26 сентября «армейцы с берегов Невы» принимали на своей арене уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного первенства Континентальной Хоккейной Лиги. Встреча прошла на 12 тысячной «Ледовой Арене» в Санкт-Петербурге.

Встреча началась с быстрого гола нападающего питерского «СКА» Владимира Ткачева. Хозяева льда первыми помчались в атаку, выиграв стартовое вбрасывание, а вскоре экс-игрок «Салавата» Владимир Ткачев пронзил девятку ворот своего бывшего клуба, — 1:0, Сергей Плотников отметился результативной передачей. В начале второго периода «уфимцам» удалось сравнять счет, благодаря усилиям одного из главных форвардов клуба Теему Хартикайнена.

Линус Умарк отметился изумительной передачей, когда дождался своего финского партнера на чужой половине площадки, что несомненно помогло Хартикайнену отправить шайбу в противоход вратарю «армейцев» — 1:1. Но сдержать равный счет на табло у «Салавата» не получилось, и уже под занавес 20-минутки Сергей Плотников вывел «питерцев» вперед.

Нападающий «СКА» сыграл на оплошности защитника соперника, когда тот не обратил внимание на стоящего позади Сергея Плотникова. Сергей моментально отнял шайбу у защитника и перенаправил ее прямиком в верхний угол ворот, установив лидерство «СКА» — 2:1. Третий и заключительный период оказался полностью выигрышным для клуба с берегов Невы. Сперва, первый номер драфта НХЛ 2013 года Наиль Якупов переиграл вратаря точнейшим броском в правый угол, удвоив преимущество хозяев льда. А затем за пару минут до конца матча окончательный счет встречи установил Евгений Кетов, забросив шайбу в пустые ворота соперника — 4:1.

Благодаря первой за последние три игры победе, «СКА» заработали 15 результативный балл в чемпионате, закрепив за собой вторую строчку в Западной конференции.