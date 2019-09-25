Банги, , 15:41 — REGNUM Франсуа Зауи, который привел сборную Кот-д'Ивуара ко второму месту на Кубке африканских наций 2012 года, был утвержден в качестве нового тренера сборной по футболу Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом сообщает ВВС Sport.

Прошло чуть больше недели после того, как 57-летний кот-д'ивуариец покинул пост главного тренера сборной Нигера после четырех лет нахождения в должности.

«Я подтверждаю, что Франсуа Зауи будет тренером «Чудищ» (прозвище сборной ЦАР)», — заявил во вторник, 24 сентября, на пресс-конференции в Банги исполняющий обязанности президента Федерации футбола ЦАР Селестин Янинджи.

«За первые две отборочные игры Кубка африканских наций против Бурунди и Мавритании в ноябре ему будут платить из средств федерации», — добавил Янинджи.

Зауи заменит испано-швейцарского тренера Рауля Савойя, который покинул свой пост в марте после того, как не смог вывести ЦАР дальше уровня квалификационных матчей на недавнем Кубке африканских наций, прошедшем в Египте.

Его главная задача будет состоять в том, чтобы подготовить сборную к Кубку Наций 2021 года.