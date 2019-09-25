Ростов-на-Дону, , 15:17 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» сегодня, 25 сентября, сыграет в Саранске с «Мордовией». Матч состоится в рамках 1/16 финала Кубка России. Как уточняет пресс-служба жёлто-синих, футбольная баталия состоится на стадионе «Старт».Стоит отметить, что подопечные Валерия Карпина несколько дней назад в Саранске уступили «Тамбову» — 1:2. При этом матч состоялся на стадионе «Мордовия-Арена».

ИА REGNUM напоминает, что президент футбольного клуба «Ростов» выступил с предложением сыграть на стадионе, подготовленном к ЧМ-2018, и был готов оплатить аренду спортивного объекта. С просьбой о смене поля «Ростов» обратился в Российский футбольный союз (РФС).

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